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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da markette silahlı gasp

Bursa’da markette silahlı gasp

MARKET DIŞ DETAY

Kız Arkadaş Tahkikat Parmak İzi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-KASİYERİN POLİSLER TARAFINDAN İFADESİNİN ALINMASI
-EKİPLERİN ÇALIŞMALARI
-OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN PARMAK İZİ ALMASI
-KASADAKİ BOZUK 5 LİRALAR
-FARKLI AÇILARDAN DETAYLAR

( BURSA )- Silah zoruyla marketten 3 bin lira ve telefon çaldı BURSA

- Bursa'da silahlı gaspçı, girdiği market çalışanından 3 bin lira ile kasiyerin telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile birlikte markette oturan kasiyer M.A.A., elinde tabanca ile birisinin girdiğini görünce neye yapacağını şaşırdı. Boyunluğu ile yüzünü kapamaya çalışan hırsız, kasadaki 3 bin lirayı ve kasiyerin cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de kapı ve camlardan parmak izi aldı. Kasadaki bozuk 5 liralara dokunmayan hırsızın yakalanması için ekipler güvenlik kameralarını da inceledi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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