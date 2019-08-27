Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da lüks araç park halindeyken yandı

Bursa'da lüks araç park halindeyken yandı

-Yanan araçtan görüntüler

Lüks Otomobil 

--İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
--Genel detaylar

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’da sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan park halindeki lüks araç kullanılamaz hale geldi. Olay, Osmangazi ilçesi Setbaşı semtinde meydana geldi. Park halinde duran 16 ADK 764 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar evlerinden inerek olaya müdahale etmek istedi, ancak yangını söndüremedi. Bu sırada ihbar üzerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Lüks otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış sebebinin araştırdığı belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı
Suudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleriSuudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleri
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı