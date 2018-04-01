Bursa'da lodos etkili oldu

--ELİNDEKİ BALONU LODOSUN UÇURMASINDAN GÖRÜNTÜ --VATANDAŞLARIN UÇUŞAN SAÇLARINDAN GÖRÜNTÜ
( BURSA -HD) BURSA
- Bursa'da öğle saatlerinde ekili olan lodos yolda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bursa'da lodos öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Saatte hızı 60 kilometreye ulaşan lodos yolda yürüyen vatandaşların ellerindeki eşyaları havaya uçurdu. Lodos sebebiyle vatandaşların saçlarının uçuştuğu görüldü. Ağaçların dalları ise lodos sebebiyle sağa sola savruldu. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos'ta vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Lodosun gece saatlerine kadar devam edip yerini yağmura bırakması bekleniyor.