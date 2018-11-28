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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da kuyumcuya soygun girişimi - BURSA

Bursa'da kuyumcuya soygun girişimi - BURSA

- güvenlik kamerası görüntüleri - olay yerinden detaylar - polislerin incelemesinden detaylar Bursa 'da kuyumcuya soygun girişimiBURSA (AA) - Bursa 'da kuyumcuyu giren hırsızlar çelik kasayı götürmeye çalışırken fark edildiklerini anlayınca kaçtı.Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 kişi, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde Levent Kaya'ya ait kuyumcuya yanı başında bulunan manavdan girmek istedi.Bunda başarılı olamayan şüpheliler, daha sonra kuyumcu kepenklerinin kilitlerini levyeyle kırarak içeri girdi. Altınların bulunduğu kasayı yanında getirdikleri çekçekle götürmek isterken fark edilen şüpheliler olay yerinden kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine kuyumcuya gelen polis soruşturma başlattı.Bu arada hırsızlık anı kuyumcu dükkanında bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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