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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da kurban kesim alanı havadan görüntülendi

Bursa'da kurban kesim alanı havadan görüntülendi

zor kontrol edilen kurbanlıklar

İş Makinesi Akalan İslam Hayvan Trol 

-drone detayları
-kesilen kurbanlıklar
-iş makinesi ile kurbanlıkların kaldırılması
-kurbanlıkların kesilmesi
-kaçan koyun kısa sürede yakalanması
-vatandaşlar ile röp.

( BURSA )- Kurbanlıklar böyle kesildi- İş makinesinin ucuna takılan büyükbaşlar kısa sürede kesildi BURSA

- Kurban Bayramı’nın ilk gününde Bursa’da kurban kesim alanları doldu taştı. Havadan da görüntülenen alanlarda dikkat çeken ise iş makinesinin hayvanları bacaklarından tuttuğu gibi havaya kaldırması oldu. İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin gösterdiği alanlarda kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getiriyor. Bursa Osmangazi ilçesi Soğanlı Pazar Alanı’nda binlerce vatandaş kurbanlarını kesti. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesilmesi için bayram boyunca görev yapacak. Her kesimden 7’den 70’e insanlar kesilen büyükbaş ve küçükbaşları hayvanları yüzerek parçalarken, iş makinelerinin ise büyükbaş kurbanlıkları tek hamlede havaya kaldırdı. Kamyon kasasından indirmede de yardımcı olan iş makinesi, vatandaşların da dikkatini çekti. Kaçan bir koyunun sahibi ise kendinden emin bir şekilde hayvanının peşinden koşmadı. Kalabalığın arasında duran koyunu boynuzlarından tutarak kesilecek alana getirdi.
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