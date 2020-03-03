Bursa'da korkutan yangın

-Yanan evin görüntüsü

-İtfaiyenin yaşlı kadını araması

-röportaj



( BURSA )- Yandığı zannedilen yaşlı kadının 3 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı BURSA



- Bursa'da tinercilerin yaktığı tek katlı metruk evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı. Evin içerisinde yandığı zannedilen yaşlı kadının 3 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi Şenel Sokak üzerinde daha önce çöp toplayan yaşlı bir kadının yaşadığı tek katlı metrûk evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan 3 katlı eve de sıçradı. Dumanlar bütün sokağı kaplarken, vatandaşlar yangına su kovalarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar ve yol üzerine park etmiş araçlar yüzünden yangın mahalline ulaşamadı. Alev alev yanan tek katlı ahşap ev itfaiye ekiplerinin çabaları sonrası söndürüldü. Mahalledeki vatandaşların, evin içerisinde yaşlı bir kadının bulunduğunu, yangında dışarıya çıkamadığını iddia etmesi üzerine kısa süreli panik yaşandı. Mahalle sakinleri ve itfaiye görevlileri yıkılmak üzere bulunan evin içine girerek yaşlı kadını aradı. Bir süre sonra, yaşlı kadının 3 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.



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