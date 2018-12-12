Bursa’da korkutan yangın

-İTFAİYE EKİPLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ

-MAHALLELİ VE POLİS EKİPLERİN GÖRÜNTÜSÜ



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da çıkan yangında bir evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Yangın, Osmangazi'ye bağlı Altınova Mahallesi Savaş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut D.’ye ait iki katlı evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İkinci katta kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı. (AF-MŞ)

