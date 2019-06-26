Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

- YANAN FABRİKADAN DETAY

Fabrika Yangını Tekstil Fabrikası Fabrika Tahkikat Kimya 

-- SOĞUTMA ÇALIŞMASI DETAY
-- İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ DETAY
-- ÇEVREDEN DETAY

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesinde bulunan tekstil fabrikasının kumaş deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depoda bulunan kimyasal atıkların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu alevler kısa sürede kumaş deposunu sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde geniş çağlı önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına 7 su tankeri ile 2 saatlik çalışma sonrası söndürme başardı. Yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken fabrikanın deposu ve içerisindeki kumaşlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı. (HG-
İlgili Foto Galeriler
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Başbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya GeldiBaşbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya Geldi
Aziz Sancar Nobel Ödülünü AldıAziz Sancar Nobel Ödülünü Aldı
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı