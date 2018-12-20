Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da korkutan deprem...4,5 şiddetinde deprem meydana geldi

Bursa'da korkutan deprem...4,5 şiddetinde deprem meydana geldi

CADDE VE SOKAKLARDAN GÖRÜNTÜLER

( BURSA -2) BURSA

Deprem Akkale 


- Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi. Merkez üssü Çınarcık ilçesi olduğu öğrenilen 4.5 şiddetindeki deprem sabah saat 09:34 sıralarında yaşandı. Orta büyüklükteki deprem Yalova başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yalova'da deprem korkusu yaşaşan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken bazı vatandaşların ağladığı gözlemlendi. Deprem Bursa ve İstanbul ile Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Depremde ilk belirlemeye göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı