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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da kivi üreticisinin yüzü gülüyor İzle

Bursa’da kivi üreticisinin yüzü gülüyor İzle

kivi toplanmasından detay

Asad 

-kivilerden detay
-kivilerin taşınması
-kivilerin toplanması ve bahçesinden drone görüntüsü
-üretici Rasim Işık röportajı

( BURSA - ÖZEL - DRONE)- Kivi hasadı havadan da görüntülendi BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde üretilen kivi çiftçinin yüzünü güldürüyor. Kilosu 4 ila 5 TL arasında satılan kivinin hasadı havadan da görüntülendi. Çakırca Mahallesi’nde kivi hasadına başlandı. Kilogramı 4 ile 5 TL arasında satılan kivi çiftçinin yüzünü güldürüyor. İznik’te üretilen kivinin kalitesinin birçok yere göre daha iyi olduğu belirtiliyor. 4 yıl önce diktiği kivi fidanlarının meyvelerini 2 yıldır alan Rasim Işık, “Bu bahçe 4 yaşını dolduruyor. Bu yılki hasat ikinci hasadımız oldu. 6 buçuk dönüm arazi üzerine yaklaşık 600 ağacımız var. 600 ağacın 525 tanesi dişi dediğimiz mahsul veren ağaç olup, 75 tanesi de erkek ağaç. Onlar zaten meyve vermiyor” dedi.
Geçen yıl 2 lira 80 kuruş ile 4 TL arasında kivinin kilogramının satıldığını vurgulayan Işık, “Bu sene 4 liranın altında gitmiyor. Kaliteli bakılırsa 5 TL’ye alıcı bulunuyor. Toplam 14 dönümlük bahçe yaptık. Kivinin fiyatı böyle giderse mükemmel diyebilirim. Bahçenin bakımının pek bir masrafı da yok. Yılda 3 kere ilaçlama yapıyoruz. Genelde İstanbul ve Ankara’ya gidiyor ürünlerimiz” diye konuştu.
Toplanan kivilerin soğuk hava depolarında bekletildiğini belirten Işık, “Buzhanede depolama yapılıyor. Nisan sonuna kadar dayanıyor. Şu anda yenme durumu yok. Ekşimsi ve sert olan kivinin yanına birkaç elma koyduğunuz zaman 3 günde olgunlaşıyor. Elmada bulunan bir madde kivinin olgunlaşmasına yardımcı oluyor” dedi.
Yalova’da 30 yıldan beri kivicilik yapıldığını sözlerine ekleyen Işık, “Biz biraz daha geç başladık. Çakırca Mahallesi’nde 14-15 yıldır kivi bahçeleri var. Yalova Altınova’nın kivisinden daha kalite, lezzetli olduğu söyleniyor. Altınova’dan gelerek buralara kivi bahçesi kuran arkadaşlarımız var. Bütün çiftçi arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
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