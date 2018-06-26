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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
- Bursa’da kısa süren yağış hayatı olumsuz etkiledi Haberi

- Bursa’da kısa süren yağış hayatı olumsuz etkiledi Haberi

Yağmurdan kaçan vatandaşlar

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan İlginç Görüntü Irak 

-Yağmurdan dükkan altlarına sığınan vatandaşlar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da, öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına saklandı. Bursa’da sabah saatlerinden itibaren devam eden bulutlu hava yerini yağmura bıraktı. Öğle saatlerinden aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurda ıslanmamak için duraklara ve metro istasyonlarına sığınan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Meteorolojinin uyarısını dikkate alan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. (HG-UGR-
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