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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da kimlik yerine ehliyetle gelen öğrenciler sınava alınmadı Haberi

Bursa’da kimlik yerine ehliyetle gelen öğrenciler sınava alınmadı Haberi

SON DAKİKA SINAVA KOŞARAK GİREN ÖĞRENCİLER

Allah Kullar Öğrenciler Okul Bahçesi Irak 

-SINAVA EHLİYETLE GELDİĞİ İÇİN ALINMAYAN VE TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLER
-SINAVA GİREN ÖĞRENCİLER
-AİLELERDEN DETAYLAR
-ÖĞRENCİLERLE RÖPORTAJ
-ÖĞRENCİ VELİLERİYLE RÖPORTAJ

( BURSA )- Bursa’da on binlerce öğrenci YKS sınavı için ter döktü BURSA

- Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversite kazanmak için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı Bursa’da gerçekleşti. Bir yıl boyunca hazırlandıkları sınava girmenin heyecanını yaşayan Bursalı öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı. Kimi öğrenciler imtihana saatler öncesinden gelirken, bazı öğrencilerin ise son dakikada sınava koşarak girdiği görüldü.
Bursa’da 2 öğrenci ise sınava kimlik yerine ehliyetle geldiği için alınmadı. Bu öğrenciler duruma tepki gösterdi. Sınava girecek öğrencilerin heyecanlı olduğu her halinden belli olurken, öğrencilerin heyecanına ailelerinin de ortak olduğu görüldü.
Saat 10:00”da bütün okulların kapıları kapanırken, bu saatten sonra gelen öğrenciler sınava geremedi. Bir yıl boyunca hazırlandıkları sınava girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, “Bu sınav bizim için çok mühhim. Sınavı en iyi şekilde kazanarak iyi bir üniversiteye gitmeyi hedefliyoruz. İlk defa gireceğimiz için çok heyecanlıyız” dedi Sınavda çocuklarını yalnız bırakmayan aileler ise, “Bugün çocuklarımıza destek olmak için geldik. Çok büyük emeklerle çocuklarımızın bugüne kadar iyi bir eğitim alması için uğraştık. İnşallah bu sınavda çocuklarımız emeklerinin karşılığını alıp iyi bir üniversite kazanır” şeklinde konuştu.
Sınavın başlamasıyla birlikte okul bahçesinde bulunan aileler öğrencilerin rahatsız olmaması için okul dışına çıkarıldı.
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