Bursa'da kesilen meyve ağacı sayısı 60 bine ulaştı, o anlar havadan görüntülendi İzle

( BURSA - ÖZEL)- Bursa şeftalisi zor günler yaşıyor- Kar marjı azalan çiftçi sebze yetiştirmek için her gün yüzlerce meyve ağacını kesiyor BURSA



- Bursa'nın meşhur şeftalisi zor günler yaşıyor. Büyük çekirdeği ve tadı ile meşhur Bursa şeftalisinden kar elde edemediklerini iddia eden çiftçiler son 3 yıl içerisinde tarlalarını dönüştürebilmek adına 60 bin adet meyve ağacını kesti. Her gün yüzlerce ağaç kesmeye devam eden çiftçiler artan ilaç ve sigorta maliyetleri sebebiyle kar marjlarının düştüğünü iddia etti. İhlas Haber Ajansı ekipleri, çiftçinin meyveden sebzeye dönüşüm için ağaçlarını kesme anını havadan görüntüledi. "Taş eksen taş çıkar" sözünün hayat bulduğu Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip olan Bursa Ovası zor günler yaşıyor. Yenişehir ilçesinde; artan maliyetler ve sigorta bedellerinin yüksek olması sebebiyle 500 dönüm içerinde bulunan kiraz, armut, elma ve şeftali olmak üzere 30 bin verimli ağaç kesilmişti. Bu sayı her geçen gün artarak ilçe genelinde kesilen meyve ağacı 60 bini buldu. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “İlçemizde sulu tarım yapılan arazi yaklaşık 200 bin dönüm civarında. Bunların içinde meyvecilik de var. Yıllar önce babalarımız tarafından dikilen meyve ağaçlarının içinde 30 yaşına gelmiş bahçelerimiz var. Bunlar üst üste 2-3 yıl gelir elde edemediği zaman çiftçimiz zor durumda kalarak bunları söküyor. Bunun yerine sebze dikecek. Tabi bu durum kolay değil, torunlarımıza kalacak yatırımlar bugün yok olacak. Bundan sonra da meyve kimse dikmeyi düşünmüyor. 3 yılda yaklaşık 60 bin ağacı kesildiğini düşünüyoruz. Armut ateş yanığından sıkıntı yaptı, şeftali para etmedi. Kirazı da don vurdu” diye konuştu.

Yenişehir’e bağlı Çeltikçi köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Caner Kaya, “110 dönüm şeftali bahçesi var. Bunun 80 dönümünü kesiyorum. 80 dönüm içinde 3 bin 800 ağacım var. Sigorta, ilaç maliyetlerinin yüksek olması ve son yıllarda yaşanan donlardan dolayı ürün alamadığımız için şeftali bahçelerimizi kesiyoruz. Maliyetler yüksek, köy genelinde 500 dönüm içinde 25 bin bodur ağaçlar ile 30 bin civarında elma, armut, kiraz, şeftali ağaçları kesildi” diye konuştu.

Şeftali ağaçlarını söküp sebze yetiştirmeyi düşünen Kaya, “Tatil zamanlarında haller kapalı, fiyatlar düşüyor, mal alınmadığı için çürüyor. Çiftçi çok zarar ediyor. Arkadan gelen yeni nesil çiftçilik yapmak istemiyor. Böyle giderse 10 yıl içinde çiftçi kalmaz. Ağaç başına 30 lira, dönüm başına bin 250 lira sigorta parası alınıyor. Mal çok olunca şeftali 70 kuruştan, don yapınca 1,5 liradan alınıyor. Burasının temizlenmesi de bir maliyet. Ben burayı kesip, temizlemek için 25-30 bin TL para harcayacağım. Sebzeye döneceğiz” dedi.

