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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da kedilere özel hastane

Bursa’da kedilere özel hastane

Kedi hastanesi, tedavi edilmesi, konuşmalar detaylar

( BURSA )- Kedi Tedavi Ünitesi can dostlara şifa dağıtıyor BURSA

Hastalık Laboratuvar Orta Kulak İltihabı Hayvan Barınağı Özel Hastaneler 


- Bursa’da Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Kedi Tedavi Ünitesi, can dostlara şifa dağıtıyor. Tamamen kedilere özel olan merkez, ağır enfeksiyonlar, yeni doğan, üst solunum yolu hastalıkları ve ortopedik rahatsızlıkların tedavisi gibi birçok üniteyi içinde barındırıyor. Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak kedilerinin daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri adına bünyesine yeni bir tesisi daha ekledi. Tamamen kedilere hizmet vermesi amacıyla kurulan Kedi Tedavi Ünitesi, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip. Sadece sokak kedileri için hizmet veren tesis, her gün onlarca patiyi sağlığına kavuşturuyor. Kedi alanında uzman veteriner hekimlerin görev yaptığı merkez, cihazları ve laboratuvarıyla insanlar için kurulmuş özel hastaneleri aratmıyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç can dostlarımızın bakım ve tedavileri için son derece modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkez, çekilen radyolojik görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması, işlenmesi, saklanması ve yazdırılması için kullanılan bilgisayarlı radyografi (CR) cihazına da sahip. Uzman veteriner hekimler ve son teknoloji cihazlar sayesinde kedilere, orta kulak iltihabı ameliyatından kısırlaştırmaya kadar, her türlü cerrahi operasyon uygulanabiliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’de bir ilke imza atarak can dostları için Kedi Tedavi Ünitesi’ni hizmete açtıklarını söyledi.

Dündar, “Sokaktaki yaralı, hasta ve sahipsiz haldeki kedileri, bu tesisimize getirerek tedavilerini yapıyoruz. İlk doğum ünitesi ve enfeksiyon ünitesi gibi çeşitli bölümlerden oluşan bu kedi hastanemizde, kedilerin sağlığına kavuşması ve rahat bir yaşam sürmesi adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizler can dostlarımızı iyileştirerek, hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Daha sağlıklı can dostlarımız ve daha sağlıklı Bursa için bu hizmeti sürdürüyoruz” dedi.

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