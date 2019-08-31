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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da kaza isyanı...Mahalle sakinleri sık sık kaza yaşanan yolu kapattı

Bursa'da kaza isyanı...Mahalle sakinleri sık sık kaza yaşanan yolu kapattı

Yolda toplanan kalabalık

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-Kaza yapan araçlar

( BURSA -ÖZEL)- Sık sık kaza yaşanan yolda toplanan kalabalığı emniyet müdürleri sakinleştirdi BURSA

- Bursa'da sık sık kaza meydana gelen yolda en son yaşanan kaza vatandaşı isyan ettirdi. Kazalardan bıkan vatandaşlar yolu kapattı. Vatandaşı emniyet yetkilileri sakinleştirdi. Olay merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin girişinde ki yolda 16 KC 412 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 BGL 768 plakalı otomobil çarpıştı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaza, aynı yolda daha önce defalarca kez trafik kazası yaşanması sebebiyle mahalleliyi çileden çıkardı. Yolu trafiğe kapatan mahalleli dakikalarca yolda önlem alınması için eylem yaptı. Kaza sebebiyle olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı sakinleştirmekte güçlük çekti. Emniyet yetkililerine dertlerini anlatan mahalleli yola trafik ışığı takılmasını istedi. Yoldan çekilmeyen vatandaşı olay yerine gelen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü ile Trafik Tescil Şube Müdürü sakinleştirerek ikna etti.
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