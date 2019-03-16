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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da kamyonetle kamyon çarpıştı

Bursa’da kamyonetle kamyon çarpıştı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER VE FOTOĞRAFLAR

( BURSA )- Sıkışan yolcu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı BURSA

Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 


- Bursa’da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza önceki gece Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir istikametine giden ve ismi alınamayan kamyonet sürücüsü Arabayatağı üst geçidi altında kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren araçtaki yolcu sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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