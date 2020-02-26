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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da kaçak hafriyat döken sürücüye helikopterli baskın

Bursa'da kaçak hafriyat döken sürücüye helikopterli baskın

kaçak hafriyat dökenlere yönelik operasyon görüntüsü

Para Cezası Jandarma Akalan Harekete Geç Helikopter 

-helikopterle tespit edilmesi ve yakalanması

( BURSA )- Jandarma ekipleri kaçak hafriyat döken kamyonu böyle yakaladı BURSA

- Bursa'da helikopterle kaçak hafriyat denetimi yapan ekipler, kaçak hafriyat döken kamyonu suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel, Kestel, Yıldırım, Mudanya, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde daha önce kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgelerde havadan helikopterli denetim yaptı. Denetim esnasında, kaçak hafriyat döken bir kamyonu tespit eden ekipler, kamyonu yakalamak için harekete geçti. Karadan denetim yapan ekiplere de bildirilerek kaçak hafriyat döken kamyona şuç üstü baskın yapıldı. Özel bir firmaya ait olduğu tespit edilen kamyona Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube ekiplerince 265 bin 497 lira idari para cezası kesildi. İl genelinde 30 adet resmî hafriyat döküm sahası bulunduğu belirtilerek, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçebilmek için jandarma ve belediye ekiplerince koordineli olarak hafriyat kamyonlarının denetimine 7/24 havadan ve karadan devam edileceği bildirildi.

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