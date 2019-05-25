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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da işçi servisinin devrilmesi kamerada

Bursa’da işçi servisinin devrilmesi kamerada

Devrilme anı

Mobilya Fabrikası Güvenlik Kamerası Mobilya Direksiyon İşçi Servisi 

-Detay görüntüler

( BURSA ) BURSA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3'ü ağır 10 kişi yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza, İnegöl Bursa Yolu üzerindeki organize sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş G. idaresindeki 16 S 6129 plakalı midibüs organize sanayideki mobilya fabrikasında çalışan işçileri Akhisar Mahallesi’ndeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Seyir halinde ilerleyen midibüsün sürücüsünün karşısına otomobil çıkınca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolü kaybeden sürücü yolun kenarındaki yeşillik alana midibüsü devirdi. Araç içerisinde bulunan Savaş Gündüz (34), İnan Gürler (36), İbrahim Bayram (46), Deniz Öztürk (31), Songül Berksoy (40), Sadettin Aydın (58), Fahriye Korkmaz (42), Kadir Kahraman (28), İsa Taşçı (32) ve Meryem Çağlayan (51) yaralandı. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 10 işçi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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