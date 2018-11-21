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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da iş yeri yangını Video

Bursa'da iş yeri yangını Video

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Otobüs tamir ve bakımı yapılan bir iş yerinde çıkan yangında, bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldiBURSA (AA) - Bursa 'da, otobüs tamir ve bakımı yapılan bir iş yerinde çıkan yangında, bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi'nde Necati Ökke'ye ait otobüs tamir ve bakımı yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.Olayda, iş yerinde maddi hasar oluştu, yanan bir otobüs ve cip de kullanılamaz hale geldi.Ekipler, yangının nedenini araştırıyor.

Polis Sansi Yangına Müdahale Trol 

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