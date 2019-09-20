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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da iş kuyruğu havadan görüntülendi

Bursa'da iş kuyruğu havadan görüntülendi

vatandaşlarla röportaj

Bild Kullar 

-uzun sıra olan kuyruk
-kuyruğun drone görüntüsü

( BURSA )- Okullara personel alınacağını duyanlar İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu BURSA

- Bursa’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında il genelindeki okullarda çalıştırılmak üzere personel alınacağını duyan vatandaşlar, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 1 yıl boyunca istihdam edilmek üzere geçici 2 bin personel alacağını duyurmasının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Daha mesai saati başlamadan İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, iş umuduyla girdikleri sırada saatlerce bekledi. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı olan emekli ve malul aylığı almayan bütün işsizlerin müracaat edebildiği TYP programından faydalanmak için çok sayıda kişi başvuru yaptı.
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