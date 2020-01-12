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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da iş hanında korkutan yangın

Bursa'da iş hanında korkutan yangın

yangın çıkan iş hanı

İtfaiye Aracı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-kurtarılan vatandaşlar
-müdahale eden ekipler
-olay yeri detay

( BURSA )- İş hanını dumanlar sardı, vatandaşlar mahsur kaldı BURSA

- Bursa'da iş hanının kazan dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşları sepetli itfaiye aracıyla kurtardılar. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşimişcan Caddesinde bulunan bir iş merkezindeki kazan dairesinde çalışma yapıldığı esnada, çıkan kıvılcımlar kazan dairesinde bulunan eşyalara sıçradı. Kısa sürede tüm iş hanı dumanlar altında kalırken, dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bir yandan yangına müdahale edip bir yandan da binayı saran duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşları, sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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