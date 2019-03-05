Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa’da ilginç kaza kamerada... Geri manevra yaparken park halindeki araca çarptı, ardına bakmadan yoluna devam etti

Bursa’da ilginç kaza kamerada... Geri manevra yaparken park halindeki araca çarptı, ardına bakmadan yoluna devam etti

aracın ana yolda geri geri ilerlemesi, direksiyon hakimiyetin kaybedip park halindeki araca çarpması, maddi hasar oluşan aracın fotoğrafları

( BURSA - ÖZEL) BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 


- Bursa’da bir otomobil sürücüsü ana yolda geri geri ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki bir araca çarpması ve daha sonra yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç sürücüsü ana yolda gece saatlerinde geri geri ilerlediği anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada kayan araç park halindeki bir otomobile çarptı. Sürücü, daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu sırada arkası dönük ilerleyen bir yayanın da kaza sonrası korkması güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki araçta maddi hasar oluştu. (AF-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı