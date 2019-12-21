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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da iki farklı bölgede anız yangını

Bursa'da iki farklı bölgede anız yangını

yanan bölgenin havadan görüntüsü

( BURSA - DRONE)- İnegöl'deki anız yangını havadan görüntülendi BURSA

Tahkikat Orman Müdürlüğü Şiddetli Rüzgar Anız Yangını Yangına Müdahale 


- Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki farklı noktada çıkan anız yangınları paniğe yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale eden ekipler zor anlar yaşarken, yanan bölge havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre ilk yangın, Gedikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı tarlada başlayan yangın makilik alan sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını södürdü. İkinci yangın Tahtaköprü'de Gedikpınar'da ki yangına müdahalede bulunan ekipler, Tahtaköprü'de ikinci bir yangın ihbarı aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman bölge ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalede bulunurken zor anlar yaşadı. Yanan bölge havadan görüntülendi Gedikpınar Mahallesinde çıkan yangının ardından, Tahtaköprü Mahallesinde meydana gelen ikinci yangında kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın havadan böyle görüntülendi. İnegöl'de meydana gelen her iki yangınla ilgili ekipler tahkikat başlattı.
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