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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da İdlib şehitleri için yeniden bir arada

Bursa’da İdlib şehitleri için yeniden bir arada

servisten detaylar

Şehit Saygı Duruşu Bild İdlib 

-otomobilden detaylar
-konvoydan görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da akşam otogar alanında toplanan Audi, Bmw, Mercedes, otoyol kurtarıcıları ve servis grupları ortaklaşa 'Haydi Bursa Mehmetçikle el ele' adlı etkinlik düzenledi.
500’e yakın aracı bayraklarla donatan grup, otogar alanından başlayıp, 15 Temmuz Meydanı'na kadar konvoy yaptı. Gruptakiler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. 15 Temmuz Meydanı'na gelen araçlardan inen gruptakiler saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz için grup başkanı “Allah'ın takdiri ilahîsi, biz bunu kabullendik. Elimizden ne gelirse daha fazlasını yapacağız ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için. Biz bir ölür, bin diriliriz. Biz Türk'üz" dedi.
Daha sonra araçlara binen grup konvoya devam ederek başladıkları yerde etkinliği sonlandırdı.
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