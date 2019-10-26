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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da hırsızların yeni hedefi Afrikalılar...Hırsızlık anı kamerada

Bursa’da hırsızların yeni hedefi Afrikalılar...Hırsızlık anı kamerada

-güvenlik kamerası-

Afrikalı Güvenlik Kamerası İşportacı Hırsız Cüzdan 

-hırsızın çantayı çalma anı
-camiden görüntüler
-afrikalı ile röp.
-afrikalı gençten detaylar
-detaylar

( BURSA )- Hızını alamayan hırsızlar, Afrikalıları soydu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı BURSA

- Ülkelerinde açlıktan binlerce kişinin ölmesi sebebiyle ekmek parası kazanmak için Türkiye’ye gelen Afrikalı işportacıların mallarını hırsızlar çaldı. Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan bir camide akşam saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Senegal’den, Bursa’ya ekmek parası kazanmak için gelen ve işportacılık yapan İbrahom A, namaz kılmak için camiye geldi. Bu sırada içerisinde parfüm, cüzdan, kemer dolu çantasını caminin içerisinde bulunan masanın üzerine bıraktı. Namaza duran İbrahom A.’nın çantasını henüz kimliği belirlenemeyen hırsız namaz kıldığı esnada çaldı. Hırsızın Senegalli işportacının çantasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
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