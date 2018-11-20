- Bursa’da Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi sergisi



- Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSMEK kursiyerleri desteğiyle oluşturduğu ve 12 adet Hilye-i Şerif ile 21 adet İsm-i Nebi’den oluşan sergi, Muradiye Külliyesi’nde ziyaretlere açıldı. 19-25 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatları yaşatma vizyonu ile düzenledikleri faaliyetlere Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi sergilerini de ekleyerek yapılan çalışmaları zenginleştirdiklerini söyledi.



Muradiye Külliyesi Kur’an Müzesi’nde organize edilen serginin açılışına, Başkan Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, BUSMEK kursiyerleri ve davetliler de katıldı.

Hilyede Hz. Ali faktörü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Hilye-i Şerif’in özellikle sanat ve edebiyat alanında yüksek dini duygularla işlenmiş konulardan biri olduğunu kaydetti.

Hat sanatında da Hz. Peygamber Efendimizin görünüşünü anlatan Hadis-i Şerif ile dört halifenin isimlerinin yer aldığı güzel hatlarla yazılmış levhaları ihtiva eden eserlerin ‘Hilye-i Saâdet’ ya da ‘Hilye-i Şerîf’ olarak adlandırıldığını belirten Başkan Aktaş, “Hz. Peygamber Efendimizi göremeyenlerin yaptıkları ortak şey, onu görenlerden sormak oldu. Bu noktada Hz. Ali önemli bir misyon yüklendi. Çünkü Hz. Ali küçük yaşından itibaren Hz. Peygamber Efendimizin yanında kalmış, onun himayesinde yetişmiş, kendilerini en iyi bir şekilde tanıma fırsatını bulmuştu. Hz. Peygamber Efendimiz de sevenlerinin kendi hilyesini bilmelerini teşvik etmişti” dedi.

Hattatlar arasında Hz. Ali’nin daha çok bilinen tarifinin hilye şeklinde yazılmasının gelenek halini aldığını vurgulayan Başkan Aktaş, kendisini dinleyenlere Hz. Peygamber Efendimiz ‘Her kim benden sonra hilyemi görürse, beni hayatımda görmüş gibidir. Ve kim ki bana şevkle bakarsa, Allah onun üzerine cehennem ateşini haram kılar’ şeklindeki hadis-i şerifini aktardı. Konuşmasında İsm-i Nebî’nin ise Hz. Peygamber Efendimizin mübarek isimleri anlamına geldiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Kur’an’da, diğer mukaddes kitaplarda ve hadislerde geçen, ashabın onun için kullandığı, dinî ve edebî eserlerde onu vasfetmek için zikredilmiş, derlenmiş isim ve sıfatlarına verilen genel kavramdır. Allah Resulü’nün mübarek isimleri genelde övgü anlamını taşımaktadır. Onda var olan, onu metheden ve olgunluğunu ifade eden bir takım sıfatlardan oluşmaktadır” diye konuştu.

1 yılda oluşturuldu Başkan Aktaş, konuşmasında BUSMEK’in faaliyetlerine de değindi. BUSMEK’in 30 farklı mekan 256 branş ve 10 bin kursiyer ile çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Aktaş, geleneksel sanatlardan olan hat ile tezhip sınıflarında bugüne kadar 33 grupta 950 kursiyere eğitim verildiğini kaydetti.

Bu eğitim öğretim döneminde ise 175 kesin kayıt ile BUSMEK’in geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Aktaş, “Unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatları yaşatma vizyonuyla düzenlediğimiz faaliyetlere Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebî sergisini de ekleyerek çalışmalarımızı zenginleştiriyoruz. Sergimiz, BUSMEK Muallimzade Kültür Merkezi atölyelerinde hat ve tezhip öğrencilerinin bir yıldan fazla emek vererek vücuda getirdikleri toplam 33 eserden oluşmaktadır. Muradiye Külliyesi Kur’an Müzesi’nde oluşturduğumuz Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi sergimizi bütün hemşerilerimin görmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Törene katılan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa’nın güzel mekanda güzel bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirten Ödünç, vatandaşları verilen bu hizmetten yararlanmaya çağırdı. Başkan Aktaş, açılışın ardından Milletvekili Ödünç ve davetlilerle birlikte sergiyi gezdi. (SD)

