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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da hayrete düşüren görüntü...Ters yöne giren otomobil trafikte geri geri böyle ilerledi

Bursa'da hayrete düşüren görüntü...Ters yöne giren otomobil trafikte geri geri böyle ilerledi

aracın trafikte ters gitmesi

( BURSA ) BURSA

Cep Telefonu 


- Bursa’da ters yöne girdikten sonra uzun süre geri gitmek zorunda kalan otomobil trafiği felç etti. Normal yolda geriye doğru seyreden araç, görenleri hayrete düşürdü. O anlar otobüsteki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesinde sabah saatlerinde çekilen görüntülerde geriye doğru seyreden araç, görenleri şaşkına çevirirken, o anlar otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi. Aracın yavaş seyretmesinden dolayı trafik ağır işlerken, olası bir kazanın yaşanmaması sevindirdi.
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