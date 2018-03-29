Bursa'da hareketli dakikalar, polis şüpheli aracı dakikalarca kovaladı İzle



- Bursa'da polis ekipleri çalıntı olduğu anlaşılan aracı dakikalarca kovaladı. Edinilen bilgiye göre, olay Bursa-Ankara yolu merkez istikametine gidiş yönünde yaşandı. Polis ekipleri plakasından görükle merkezden çalıntı olduğunu tespit ettikleri aracı durdurmaya çalıştı. Aracın içerisinde bulunan şüpheliler polisin dur ihtarına uymayarak araç ile hızla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri dakikalar süren kovalamaca sonucunda aracı durdurmayı başardı. Araç içerisinde bulunan şüpheliler E.C.,A.P.,Y.D. ve R.I. gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Daha öncede hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HG-UGR-

