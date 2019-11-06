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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da halk otobüsündeki yangın hasara neden oldu - BURSA Haberi

Bursa'da halk otobüsündeki yangın hasara neden oldu - BURSA Haberi

- Otobüsün yanma anı vatandaş kamerası - İtfaiyenin müdahale etmesi Bursa 'da halk otobüsündeki yangın hasara neden oldu - Otobüsteki yaklaşık 50 yolcu tahliye edildiBURSA - Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde bir halk otobüsünde çıkan yangın, hasara yol açtı.Nuri Acar idaresindeki 16 BOD 49 plakalı halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Acar, aracı Yıldırım Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde bulunan Gökdere otobüs durağında durdurdu.Otobüsteki 50'ye yakın yolcuyu tahliye eden ve durumu itfaiyeye bildiren Acar, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

Otobüs Durağı Söndürme Tüpü Bild Kamera Halk Otobüsü 

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