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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da hafta sonu mesaileri verilmeyen PTT çalışanları eylem yaptı

Bursa’da hafta sonu mesaileri verilmeyen PTT çalışanları eylem yaptı

-PTT ÇALIŞANLARININ AÇTIĞI PANKARTLARDAN GÖRÜNTÜ

İdari İzin Hafta Sonu Protesto Fedakarlık Sözleşmeli 

--ÇALIŞANLARIN ALKIŞINDAN GÖRÜNTÜ
--Birlik Haber Sen Bursa Şubesi Başkanı Sabri Uğur, KONUŞMASI

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da PTT çalışanları mesai ücretlerinin ödenmediğini belirterek eylem yaptı. Beşevler PTT binası önünde toplanan Birlik Haber Sen’e bağlı PTT çalışanları, hafta sonu mesai ücretlerinin ödenmemesini protesto etti. Birlik Haber Sen Bursa Şubesi Başkanı Sabri Uğur, “Bütün bunlara rağmen PTT çalışanları büyük bir fedakarlık ile çalışırken ve haklarında iyileştirme yapılması beklenirken, son zamanlarda uygulamadaki bazı değişiklikler anlaşılır ve kabul edilir değildir. Örnek verecek olursak, idari hizmet sözleşmeli personelin hafta sonunda çalışması halinde 30 saate kadar mesai verilir denilmesine ve bazı yerlerde çalışılmasına rağmen, dağıtımda bu mesai kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Son olarak yayınlanan yazıda ise, 40 saat fiili çalışmadan sonraki çalışmaların mesaiden sayılacağı, hafta içinde izin, rapor ve sendikal izinlerin kullanılması halinde hafta sonu çalışmalarında mesai ücreti ödenmeyeceği bildirilmektedir. Bu yazı kurumun bütün kademelerinde şaşkınlıkla karşılanmıştır. Çünkü izin, sıhhi izin ve sendikal idari izin çalışanın kanunla belirlenmiş ve tanınmış hakkıdır. Herhangi bir ücret kesintisine gidilmez, sadece fiili çalışma gününde verilen yemek ve yol ücreti gibi seyyanen verilen ücretler kesilir. Onun dışında yevmiyesi ve diğer ücretler tahakkuk eder. Haftalık 40 saat içinde çalışılmış olarak sayılır. 4857 sayılı İş Kanununu 46. Maddesinde belirtildiği üzere çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Bir haftalık izin süreleri içinde kalmak üzere tarafından verilen diğer izinler ile hekim raporuyla verilen haftalık ve dinlenme izinleri çalışmış günler gibi hesaba katılır denilmektedir. Bir personeli cumartesi çalıştırdığınızda hakkını vermeyecek misiniz? Devlet çalışanın hakkını ve hukukunu kanunla teminat altına almıştır. Çalışanın hakkını keyfi uygulamalara ve yorumlara göre vermemek 178 yıllık köklü bir kuruluşun kurum kültürüne uymamaktadır” dedi.
(BRK-MŞ)
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