Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve istihbaratçı oğlu tutuklandı

Bursa'da gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve istihbaratçı oğlu tutuklandı

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Propaganda Terör Örgütü Sınır Dışı 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ile örgütte istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu tutuklandı. Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren Y.A.A.'nın İnegöl ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 17 Şubat'ta operasyon düzenleyip, Y.A.A. isimli DEAŞ militanını İnegöl ilçesindeki bir inşaatta yakaladı. Polisin aynı ilçede 18 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonda da Y.A.A'nın, terör örgütünde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu K.E.'de gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'ın propaganda amaçlı infaz videolarında yer alan Suriye uyruklu "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A. (50) ile oğlu K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E.'nin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı