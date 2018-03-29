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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi (2)

Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi (2)

- Bursa 'da gıda zehirlenmesi şüphesi - Erkek öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi - Yurt binasından detaylar - Sağlık görevlilerince ambulansa alınan öğrenciler Bursa 'da gıda zehirlenmesi şüphesi - Yurtta kalan çok sayıda üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldıBURSA (AA) - Bursa 'da Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan çok sayıda öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, yerleşke içinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bir erkek öğrenci yurdunda kalan çok sayıda üniversite öğrencisi, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öğrencilerin tedavileri sürüyor.

Gıda Zehirlenmesi Hastane Bild Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

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