Bursa'da gergin gece... Dün gece başından vurulan iki kadından biri öldü mahalleli gözaltındaki zanlının evini basmaya kalktıqwqw

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( BURSA ) Bursa'da gergin gece... Dün gece başından vurulan iki kadından biri öldü mahalleli gözaltındaki zanlının evini basmaya kalktı- Yaşanan gerginliğe çevik kuvvet ekipleri müdahale etti BURSA



- Bursa'da dün gece otomobilden açılan ateş neticesinde başından vurularak ağır yaralanan 2 kadından biri bu akşam üzeri hayatını kaybedince talihsiz kadının yakınları gözaltındaki zanlının evini basmaya kalktı. Çıkan taşlı sopalı kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Yaşanan gerginlik sonrası bölgeye TOMA araçları gönderildi.Özel harekat polisleri de mahallede önlem aldı. İddiaya göre, Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi 3. Olgun Sokak’ta dün gece meydana gelen olayda 16 KRJ 73 plakalı otomobille mahallede tur atan şahıslar ile vatandaşlar arasında sokak arasında hızlı otomobil kullandıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Mahalleden uzaklaşan şahıslar bir süre sonra aynı otomobille bir kez daha gelerek ateş etmeye başladı.

O sırada sokakta bulunan Sevda Doğan ve Zübeyde Şen isimli 2 kadın kafasından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadınları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan 5 şahıstan F.D. sabah saatlerinde Mihraplı Mahallesinde yakalandı. Polis firari diğer şahısları yakalamak için çok yönlü soruşturma başlatırken bu akşam üzeri hastaneden gelen Sevda Dağan'ın ölüm haberi Mahallede yeniden hareketlenmeye sebep oldu. Acı haberle yıkılan Doğan'ın yakınları gözaltındaki F.D.'nin Yavuzselim Mahallesindeki evini bastı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu olaya Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler TOMA'lar la müdahale etti. Özel Harekat polislerinin de çevrede önlem alması dikkat çekerken yaşanan gerginlik kısa sürede kontrol altına alındı. Toplanan kalabalık zanlı F.D. nin evinin önünden uzaklaştırılırken çevik kuvvet polisleri bölgede nöbet tutuyor. (UGR-

