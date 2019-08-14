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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da gaziye 'ayaklarını uzattın' dayağı

Bursa'da gaziye 'ayaklarını uzattın' dayağı

-SALDIRIYA UĞRAYAN GAZİNİN DARBE ALDIĞI VE MORARAN BÖLGELERİNDEN GÖRÜNTÜ

Uzaktan Kumanda Geçmiş Olsun Bombalı Saldırı Demir Çubuk Teröristler 

--DİKİŞ ATILAN BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜ
--GAZİDEN DETAYLAR
--GAZİ ÖMÜR KARAMAN RÖP

( BURSA ) Bursa'da gaziye "ayaklarını uzattın" dayağı BURSA

- Bursa'da iddiaya göre ayaklarını uzattığı için kafe sahibi ve çalışanlarından öldüresiye dayak yiyen yüzde 92 engelli gazi, yaşananları İHA'ya anlattı.Kuzey Irak'da teröristlerin konvoyuna uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlemesi sonucu vücuduna 34 tane şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda kalan ardından gördüğü tedaviyle 2 yıl sonra yürümeye başlayan yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman, Ankara'dan Bursa'ya yeğenlerini görmeye gelmedi. Gürsu'daki yeğenlerini yanında 1 gece kalan gazi ertesi gün deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik ilçesi kumsaz sahiline gitti. Burada denizde biraz yüzdükten sonra gözüne çarpan en yakın kafeye dinlenmek için oturdu. Burada ayaklarını da sandalyeye uzatan gaziyi işletmenin sahibi ayaklarını indirmesi konusunda uyardı. Yapılan uyarının ardından gazi olduğunu yüzde 92 engelli olduğunu söylemesine rağmen iş yerinde bulunan onlarca kişinin saldırısına uğradı. Gazi çok sayıda kişinin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda darbe aldı. Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan gazi, ölümden döndü. Aldığı darbelerin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalede gazinin dudağına dikiş atılırken, ezilen ve moraran bölgelerine tedavi uygulandı. Belediye, tarafından özel bir şahsa ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesinin fesh edildiği öğrenilirken, saldırgan şahıslar ise yapılan şikayetin altından göz altına alındı. Saldırıya uğrayan gaziyi Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, misafir olduğu evde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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