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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da fuhuş operasyonu: Kadınları fuhşa zorlayan 14 kişi adliyede

Bursa'da fuhuş operasyonu: Kadınları fuhşa zorlayan 14 kişi adliyede

-Zanlıların emniyetten çıkarılması

Oyuncak Ayı Mağdur Kadın Fuhuş Operasyonu Fuhuş Aktüel 

--Hayat kadınlarının çıkarılması
--Operasyon anı Drone ve aktüel görüntüler
--Operasyonda ele geçirilenler

( BURSA )- Oyuncak ayının içerisine gizlenmiş para ve silah bulundu BURSA

- Bursa'da yapılan ahlak operasyonunda kadınları fuhşa zorladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Bursa merkezli Sakarya ve Ankara illerinde operasyon düzenlendi.
Kadınları zorla fuhşa zorlayan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 24 mağdur kadının ve 17 şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alındı. Operasyonda 40 ekip ve 200 personel görev aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, bazıları oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 adet tabanca ve 55 Bin lira, 3 Bin Dolar, cinsel gücü arttırıcı hap ve çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi. Emniyete ifadeleri alınan 14 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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