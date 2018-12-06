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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da fırın ve kasaba yapılan molotoflu saldırıda 3 gözaltı

Bursa'da fırın ve kasaba yapılan molotoflu saldırıda 3 gözaltı

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( BURSA )- BURSA

Akalan Güvenlik Kamerası Ekmek Fırını Polis Ekipleri Saldırı 


- Bursa'da bir ekmek fırınına ve bir kasaba molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen 3 şüpheli şahıs nefes kesen bir operasyon sonucunda gözaltına alındı. Olay geçtiğimiz gün Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Mahallesi Huzurevi Caddesi'ndeki Mehmet Taşkın'a ait ekmek fırınının camları iki kişi tarafından sopalarla kırılmış, içeriye molotofkokteyli atılmış, aynı kişilerce Emin Keleş'e ait kasabın camlarına taşla ve molotofkokteyli ile saldırı düzenlenmişti. Şahısların saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedilmişti. Şüpheli şahıslar saldırının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kaçan şahısları bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan 25 güvenlik kamerasını inceleyip ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şahısları tespit etti. Saldırıyı gerçekleştirenlerin fırın sahibi Mehmet Taşkın ile aralarında husumet bulunduğunu öğrenen ekipler, B.Y. ve Y.H'yi yaptıkları operasyon gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar verdikleri ifadede saldırıyı azmettirdiği öne sürülen H.İ. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alında. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (SRK-
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