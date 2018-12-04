- Bursa'da fırın ve kasaba gece yarısı molotoflu saldırı kamerada İzle

-ELEMANLARIN ÇALIŞMASI DETAY

-GÜVENLİK KAMERASI, ADAMLARIN GELİŞİ, DEFALARCA ÇEKİÇLE VE TAŞLA CAMA VURMALARI, ELİNDE BULUNAN MOLOTOFLARI İÇERİYE ATMALARI

-KASAP DÜKKANINDAN KIRILAN CAM GÖRÜNTÜSÜ DETAY



( BURSA )- Polis kar maskeli saldırganları arıyor BURSA



- Bursa’da kar maskeli iki kişi, taş ve çekiçle camını kırdıkları fırın ve kasap dükkanlarına molotof kokteyli atıp kaçtı. Fırının imalat kısmında çalışan işçiler gürültüyü duyup yukarı çıkınca yangını büyümeden söndürdü. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis güvenlik kar maskeli 2 saldırganın peşine düştü. Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 02:00 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Başında kar maskesi bulunan 2 Mehmet Taşkın’a ait ekmek fırının önüne koşarak geldi. Şüpheli şahıslardan biri önce cama taş attı, kıramayınca elinde bulunan çekiç ile cama defalarca vurdu. Camda küçük bir delik açan şahsın arkadaşı da elinde bulunan molotof kokteylini yakarak içeriye attı. Ayrıca sokak üzerinde bulunan Emin Keleş isimli şahsa ait kasap dükkanına da saldıran şüpheliler kırdıkları camdan içeriye molotof kokteyli atarak olay yerinden kaçtı. Fırının imalat kısmında çalışan işçiler cam sesini duyup yukarıya çıkınca gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yangını büyümeden söndüren işçiler durumu polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevredeki kameraları incelemeye alan ekipler kar maskeli 2 şahsın peşine düştü. Öte yandan iki iş yerine yapılan molotoflu saldırı başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı. (SA-UGR-

