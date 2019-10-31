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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındı

Bursa’da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındı

Jandarmanın evde arama yapması

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Jandarma Darbe Girişimi Cep Telefonu 


- Bursa’da FETÖ/PDY’yi ve 15 Temmuz hain darbe girişimini sosyal medyada öven bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve MİT Bölge Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Y.K isimli şahsın 15 Temmuz hain darbe girişimini ve FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’i sosyal medya üzerinden övdüğü tespit edildi. Jandarma şüphelinin evine düzenlediği operasyonda cep telefonuna el konularak, Y.K gözaltına alındı.
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