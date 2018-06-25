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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da feci motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da feci motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

( BURSA ) BURSA

Acil Servis Tahkikat Motosiklet Kazası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa’da iki motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kaza da bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa’nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi İpek Yolu caddesinde meydana geldi. Gökhan Çakır'ın (33) kullandığı 16 FBK 97 plakalı motosiklet, İsmail Şentürk'ün kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Çakır, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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