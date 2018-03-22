Bursa'da feci kaza...Yaşlı kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

-ARACIN GÖRÜNTÜSÜ

-ÖLEN KADININ YERDE GÖRÜNTÜSÜ

-POLİS VE 112 EKİPLERİNDEN DETAY

-VATANDAŞLAR VE YOLUN GÖRÜNTÜSÜ



( BURSA -HD) BURSA



- Bursa’da, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Yıldırım ilçesinde Vakıfköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mustafa A. (30) idaresindeki 16 LKF 42 plakalı otomobil yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının 80 yaşlarında olduğu ifade edildi. Polis, çevredeki vatandaşlardan kadınının kimliğinin belirlenmesi için yardım istedi. Yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

