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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı İzle

Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı İzle

KAZA YERİ

Kırköy Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-KAZA YAPAN ARAÇLAR
-KAZA YERİNDE İNCELEME YAPAN EKİPLER

( BURSA )- Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı BURSA

- Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Bursa-Balıkesir karayolu üzeri Karacabey TİGEM önünde meydana geldi. Reşat Çankaya, kullandığı 06 GB 2257 plakalı traktör ile Karacabey TİGEM işletmesinden çıkmak isterken, Bursa’dan Balıkesir istikametine seyir eden sürücü Mehmet Kocabıyık idaresindeki 16 KLB 40 plakalı çekici ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çekici devrilerek yolu kapatırken, sürücüler Reşat Çankaya ve Mehmet Kocabıyık, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası bir süreliğine İzmir-Bursa karayoluna trafiğe kapanırken, trafik akışı polis ekipleri tarafından Bakırköy yoluna verildi.
Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında devrilen çekici olay yerinden kaldırılarak İzmir-Bursa karayolu trafiğe açıldı.
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