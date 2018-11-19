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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü...Refüjdeki ağaçları biçip karşı şeride geçen otomobil iki tırın altında kalmaktan son anda kurtulurken, bir kişi yaralandı

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü...Refüjdeki ağaçları biçip karşı şeride geçen otomobil iki tırın altında kalmaktan son anda kurtulurken, bir kişi yaralandı

Kaza yerinden görüntüler

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-Ekiplerin müdahalesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kaza saat 11.30 sıralarında Orhangazi-Yalova kara yolunun Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Merve Uyanıksoy (23) idaresindeki 34 KT 5912 plakalı otomobil, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Orta refüje dalan otomobil refüjdeki ağaçları parçalayıp karşı şeride geçti. İçerisinde iki kadının bulunduğu otomobil karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen TIR ani bir manevra ile otomobile çarpmaktan kurtuldu. Merve Uyanıksoy idaresindeki otomobil karşı şeritte bir başka TIR’a çarpmaktan ise son anda kurtuldu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Ankut (25) kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, iki kadın kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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