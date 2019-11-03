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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da fabrika yangını korkuttu

Bursa'da fabrika yangını korkuttu

yangından ve ekiplerin çalışmalarından görüntüler

( BURSA ) BURSA

Fabrika Yangını Fabrika Tahkikat Aybaşı Yangına Müdahale 


- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir içecek fabrikasında çıkan paniğe sebep oldu. Yangın, Osmangazi ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.10 sıralarında Uludağ içeceğin üretildiği fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 araç ve personel yangına müdahale etti. Çok sayıda ambulansın gönderildiği fabrika çatısından çıkan dumanlar, köy halkı ve vatandaşları tedirgin etti. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenenler ise, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangınla alakalı geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
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