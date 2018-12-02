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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bursa’da EYT’liler spor salonuna sığmadı

- Bursa’da EYT’liler spor salonuna sığmadı

SALONU DOLDURAN yüzlerce EYTLİDEN GÖRÜNTÜ

Toplantı Emeklilik 

--EYTSYD Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak KONUŞMASI

( BURSA )- Bursa’da EYT izdihamı BURSA

- Bursa’da ikinci kez buluşan EYT’liler kapalı spor salonunu tıklım tıklım doldurarak izdiham oluşturdu. Son dönemde siyaset gündeminin başlıca gündem maddelerinden biri olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), güç birliği toplantılarına devam ediyor. EYT'liler Bursa'da ikinci kez buluştu. Büyük ilgi gören toplantıda EYT'liler salona sığmadı. Nilüfer Yüzüncüyıl Kapalı Spor Salonunda düzenlenen toplantıda binlerce EYT’li bir araya geldi. EYTSYD Derneği Bursa İl Temsilcileri Yüksek Fidan ve Turgay Ölüç tarafından düzenlenen toplantıya EYTSYD Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ve yönetim kurulu üyeleriyle Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ve EYT'liler adına "Dökün Beni Yıldızlara" adlı romanı yazarak, kitabın gelirini derneğe bağışlayan Yazar Erdinç Ozan da katıldı.
(BRK-
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