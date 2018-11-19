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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Bursa'da EYT izdihamı Haberi

- Bursa'da EYT izdihamı Haberi

İzdiham görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Yağmurlu Toplantı 


- Bursa'da "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" buluşması izdihama sahne oldu. "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" bir kez daha haklarının verilmesini talep etti. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ile yönetim kurulu üyeleri ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un da katıldığı toplantıya yağmurlu havaya rağmen ilgi büyük oldu. Toplantı salonunun hınca hınç dolması nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi salona giremeyerek dışarıda kaldı. Toplantıda konuşan Gönül Boran Özüpak, EYT sorununun çözülmesi gerektiğini ve bu konuda siyasilerin halkın bu isteğini görmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da EYT ve çalışma hayatında halkın beklentileri ve çalışma hayatında yaşanan sorunlara değindi, çözüm önerileri sundu. (SA-UGR-
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