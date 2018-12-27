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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da ev yangını Video

Bursa'da ev yangını Video

- İtfaiye ekiplerinin apartmanda çıkan yangına müdahale etmesi - İtfaiye ekiplerinin yangından etkilenen vatandaşları yangın merdiveni ile tahliye etmesi - Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi'ndeki dört katlı bir apartmanın en alt katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.Bina sakinlerinin dumanları fark etmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.Ekipler, alevlerden ve dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi sepet yardımıyla kurtardı.Dumandan etkilenen 4 kişi çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Hastane Yangına Müdahale 

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