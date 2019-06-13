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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da esrarengiz olay: Çocuklar köpeklerin cansız bedenlerini asansör boşluğunda buldu

Bursa'da esrarengiz olay: Çocuklar köpeklerin cansız bedenlerini asansör boşluğunda buldu

- Köpeklerin cesetleri

Polis Köpek Polis İmdat Asansör Boşluğu Harekete Geç 

-- Köpekleri bulan çocuklardan biri ile röportaj
-- İnşaat halindeki binadan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulunan iki köpeğin cansız haldeki görüntüsü polisi harekete geçirdi. Olay, Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesinde yapımı devam eden inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen çocuklar inşaatın önünden geçerken kötü kokular duyunca içeri girdi. Yağışla birlikte su dolan asansör boşluğunda iki köpeğin cansız bedeniyle karşılaşan çocuklar hemen 155 polis imdat hattını aradı. Olay yerine gelen ekipler köpeklerin ölüm sebeplerini araştırmak için çalışma başlattı. (HG-İHS)
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