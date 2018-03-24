Bursa’da Eminevim’le binlerce kişi konut ve araç sahibi oldu

-Tapu teslim

-Mehter Marşı

-Konuşmacılar



( BURSA -HD) BURSA



- Bursa’da kurulduğu günden bugüne 27 yılda 5 bin 780 kişiyi konut ve araç sahibi yapan Eminevim, bugünde 100 kişiye verdiği törenle konut ve araç sahibi yaptı. Türkiye’nin 81 ilinde, 100’ü aşkın şubesi, mobil ofisleri, çağrı merkezi ve web sitesiyle düşük taksitler ödeyerek, faizsiz ev ve konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişiye ulaşan ve şimdiye kadar 120 bin aşkın kişiyi konut ve araç sahibi yapan, ‘Eminevim' bu sefer de Bursalıların tapu heyecanına ortak oldu. Bursa’da düzenlenen programa bine yakın davetlinin yanı sıra Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Eminevim Genel Müdürü Tuba Üstün, Yönetim kurulu üyeleri, genel merkez ve bölge yöneticileri katıldı.

Tapu töreninde konuşan Emin Üstün, "Eminevim el birliği sistemi iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, Tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Kredi geri ödemeleri oldukça yüksek, şu anda bu yolla ev almak iyice zorlaştı ve inşaat sektöründe doğal olarak durgunluk yaşanıyor. Eminevim sayesinde ayda ortalama Bin 500 kişi konut sahibi oluyor ve bu durum pazara canlılık getiriyor. En ufak kasabalarda dahi Eminevim’den ev alan insanlar sayesinde piyasada, ekonomide bir rahatlama sağlanıyor. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak dedi.

Bu akşamda Bursa’da bizimle ev sahibi olan vatandaşlarımıza tapularını teslim etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz‘ dedi.

Büyük bir heyecanın ve mutluluğun gözlemlendiği törende, televizyon dünyasının sevilen isimlerinden, Bekir Develi sunuculuk yaptı. Gece mehteran takımı gösterisi, hediye çekilişleri ve hak sahiplerine tapuların dağıtılmasıyla son buldu.

