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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da 'dumansız araçlar' uygulaması

Bursa'da 'dumansız araçlar' uygulaması

Bursa 'da "dumansız araçlar" uygulaması - Uygulamadan görüntüler. - Ceza kesilen sürücüler. Bursa 'da "dumansız araçlar" uygulaması - Kentin 15 noktasında 250 polisin katıldığı uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendiBURSA (AA) - Bursa 'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.
Görevli 250 polisin katılımıyla 15 noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen taksi şoförü Ömer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence güzel bir uygulama. Trafikte sigara içmek uygun değil, dikkat dağınıklığına neden oluyor." dedi.
Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

Sigara Yasağı Taksi Şoförü Kamera Sigara Polis Ekipleri 

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