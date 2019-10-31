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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da dublörlü dolandırıcılık... 50 milyon liralık arazilerini elinden aldılar

Bursa’da dublörlü dolandırıcılık... 50 milyon liralık arazilerini elinden aldılar

-Mehmet Ali Cengiz ve eşi Rahmiye Cengiz’den detaylar, tarlanın ve köyün genel ve drone görüntüsü, avukatlar ile röp.

( BURSA ) BURSA

Salar Urus Dolandırıcılık Yaşlı Adam Müfettiş 


- Bursa’da kimliği dolandırıcıların eline geçen 75 yaşındaki yaşlı adamın 50 milyon liralık arazileri dublör kullanıp, elinden aldılar. Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Mehmet Ali Cengiz, bir süre önce kimliğini kaybetti. Mahalledeki emlakçıdan 4 arazisinin satılığa çıkarıldığını öğrenen Cengiz, hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine Mehmet Ali Cengiz ve eşi Rahmiye Cengiz durumu avukat Engin Kara ve İsmail Duralar’a aktardı. Yapılan araştırmada, Cengiz ailesinin 4 arazisi dublör kullanılarak başka şahıslara satışının gerçekleştiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Cengiz ailesi, hukuk mücadelesi başlatarak, arazilerin başka kişilere satışını engelledi. Olayı tesadüfen öğrendiklerini dile getiren Rahmiye Cengiz, “Eşim bir süre önce kimliğini kaybetmişti. Daha sonra mahallemizdeki bir emlakçı bizim 4 arsanın satışa çıkarıldığını söyledi.

Durumu araştırdığımızda eşimin yerine dublör kullanıp, arsaları satmışlar. Hukuk mücadelesi başlattık” dedi.
Avukat İsmail Duralar ve Engin Kara ise, arazilerin değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğunu belirterek, “Olayın hemen ardından dava açtık. Müvekkillerimizin ellerinden arazileri dublör kullanarak aldıkları tespit edildi. Bu olayla alakalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. Şuanda mahkemesi devam ediyor. Vatandaşlar kimlikleri kaybettiklerinde dikkatli olması gerekiyor. Hemen yeni kimlik başvurusu yapsınlar” diye konuştu.
(AF-AÇ-
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